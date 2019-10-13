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Mersin'de kaçak kazı operasyonu13 Ekim 2019 Pazar 09:51 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 10:25
Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı .
Mersin Mut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kızılalan mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese giden ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, kürek, balyoz, hilti, el feneri, kazma, çapa aleti, keser ve elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. ve Y.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: operasyon Mut Mersin Kaçak kazı