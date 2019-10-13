Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilk ANKA insansız hava aracı (İHA) sistemi teslimatını gerçekleştirdi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla yapılan kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla ANKA'lar envantere katıldı. ANKA, geçen yıl Ege ve Akdeniz semalarında ilk görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Elektro optik ve kızılötesi kameralar, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) gibi faydalı yüklere sahip 3 hava aracı ve yer birimlerinden oluşan sistem, gece ve gündüz, kötü hava şartları dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getirecek.

[Fotoğraf: AA]

ANKA'ların toplam uçuş saati ise 30 bini aştı

Sahip olduğu radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek.

Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek ANKA sayısı, bu teslimatla birlikte toplam 22'ye ulaştı. ANKA'ların toplam uçuş saati ise 30 bini aştı.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı

Prototipi 2013'te tamamlanan ANKA, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envantere girdi. ANKA'ların konfigürasyonları güvenlik güçlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendi. Yeni faydalı yüklerle kabiliyetleri artırılan ANKA'ların, keşif-gözetleme yetenekleri güçlendirilip daha geniş alanı kapsayacak şekilde geliştirildi.

İç güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlarda da görev alan ANKA'lar, karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı.

ANKA'lar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına da operasyonel destek veriyor.

Kaynak: AA