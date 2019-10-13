Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, mobil hizmetlerde abone sayısının 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 99,5'e yükseldiğini belirtti.

Turhan, operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının, abonelerin yararına bir durum olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı"

Kaynak: AA