Türkiye
Operatörler yarıştı, numara taşıma 129 milyona yaklaştı13 Ekim 2019 Pazar 09:21 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 09:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının devam ettiğini, toplamda taşınan numara sayısının 128,8 milyona ulaştığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, mobil hizmetlerde abone sayısının 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 99,5'e yükseldiğini belirtti.
Turhan, operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının, abonelerin yararına bir durum olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı"
Kaynak: AA