Türkiye
Gaziantep'te sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı13 Ekim 2019 Pazar 09:25 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 09:28
Gaziantep'te Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan, devletin kurum ve organlarını alenen aşağıladığı tespit edilen 14 kişi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlükleri ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: sosyal medya terör propagandası