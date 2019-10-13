Valiliğin açıklamasına göre, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan, devletin kurum ve organlarını alenen aşağıladığı tespit edilen 14 kişi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlükleri ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA