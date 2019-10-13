Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kaçak ve elektronik sigara yakalamalarında büyük başarı sağlandığını açıkladı.

Pekcan, gümrük muhafaza ekiplerince bu yılın 9 ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 2 milyar lira değerinde kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını söyledi.

"6,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi"

Pekcan'ın verdiği bilgilere göre, bu dönemde 9 milyon paket kaçak sigara, 76 bin 711 elektronik sigara, yaklaşık 6,2 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2'nin altına çekildi. Böylece milyarlarca liralık vergi kaybı önlendi.

Kaynak: AA