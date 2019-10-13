Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurturdular13 Ekim 2019 Pazar 08:16 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 08:27
Kartal'da park halindeki araca çarparak hurdaya dönen otomobildeki iki kişiyi, itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonunda sıkıştıkları yerden çıkardı.
Kaza, gece saatlerinde Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarında bulunan sahil yolunda meydana geldi. Tuzla istikametine doğru seyreden R.A. yönetimindeki araç, yolun kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı.
Otomobilin kapıları kesildi
Otomobilin içerisinde bulunan sürücü R.A. ve yan koltukta bulunan A.E. hurdaya dönen aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik bir uğraşın ardından sürücü R.A.'yı ve yan koltukta oturan A.E.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada ağır yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA