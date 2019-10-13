Kaza, gece saatlerinde Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarında bulunan sahil yolunda meydana geldi. Tuzla istikametine doğru seyreden R.A. yönetimindeki araç, yolun kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı.

Otomobilin kapıları kesildi

Otomobilin içerisinde bulunan sürücü R.A. ve yan koltukta bulunan A.E. hurdaya dönen aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik bir uğraşın ardından sürücü R.A.'yı ve yan koltukta oturan A.E.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada ağır yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA