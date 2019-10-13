Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber