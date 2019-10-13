Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA