Türkiye
Mardin’in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi13 Ekim 2019 Pazar 03:14 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 03:18
Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini açıkladı.
Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.
Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kaynak: İHA
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