Türkiye
Barış Pınarı Harekatına konvoylu destek13 Ekim 2019 Pazar 08:32 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 09:09
Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kağıthane'de toplanan vatandaşlar, araçlarına astıkları Türk Bayraklarıyla İstanbul turu attı.
Kağıthane Hasbahçe'de bir araya gelen vatandaşlar, araçlarına Türk Bayrağı asarak konvoy için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlığın ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, sık sık "Şehitler ölmez Vatan bölünmez" sloganı attı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu harekata destek olmak ve Mehmetçiğe noral vermeyi amaçladıklarını belirten vatandaşlar Türk Bayrağı astıkları araçlarıyla İstanbul turu attı.
Kaynak: DHA
Etiketler: barış pınarı harekatı