Kağıthane Hasbahçe'de bir araya gelen vatandaşlar, araçlarına Türk Bayrağı asarak konvoy için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlığın ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, sık sık "Şehitler ölmez Vatan bölünmez" sloganı attı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu harekata destek olmak ve Mehmetçiğe noral vermeyi amaçladıklarını belirten vatandaşlar Türk Bayrağı astıkları araçlarıyla İstanbul turu attı.

Kaynak: DHA