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Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii'ne akın etti13 Ekim 2019 Pazar 09:18 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 09:19
İstanbul'da hafta sonunda vatandaşlar Mehmetçik'e manevi destek için Büyük Çamlıca Camii’ne akın etti. Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için Türkiye genelindeki camilerde Kuranı Kerimler okunmaya devam ediyor.
Camiye gelen binlerce vatandaş, sabah namazı öncesinde Mehmetçik için okunan Fetih Suresini dinledi, harekatın başarısı için dualar edildi.
Kaynak: TRT Haber
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