Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için ülkenin dört bir yanında dua ediliyor.

Çanakkale'de de sabah namazının ardından Tacettin Aslan Camii'nde düzenlenen programda Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Arif Gökce, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, yurt içi ve dışında icra edilen sabah namazı dualarına "Şehitler Diyarı"ndan katıldıklarını söyledi.

Çanakkale'deki camilerde her sabah Fetih Suresi okunduğunu ve dualar edildiğini belirten Gökce, "İnşallah bu programlar zafer elde edilinceye kadar devam edecek. Dualarımız, niyazlarımız askerlerimiz için. Allah onları muhafaza eylesin. Annelerine, babalarına sabır lütuf eylesin. En kısa zamanda sağlık ve afiyet içinde vatanlarına dönsünler" dedi.

Kaynak: AA