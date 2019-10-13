Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör mevzileri kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla gece boyunca ateş altına alındı.

Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525'e yükseldi.