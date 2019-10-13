Barış Pınarı Harekatı'nda 525 terörist etkisiz hale getirildi13 Ekim 2019 Pazar 07:32 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 20:19
Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 525 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör mevzileri kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla gece boyunca ateş altına alındı.
Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525'e yükseldi.
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu.