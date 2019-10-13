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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü13 Ekim 2019 Pazar 00:38 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 00:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı.
Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidinin tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini belirten Erdoğan, "Böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşleri sağlanabilecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
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