Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla sürdürülüyor.

Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a yükseldi.

Terörden arındırılan köy sayısı 14 oldu

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri dün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Tel Abyad ilçesindeki Halave köyünün de terörden arındırılmasıyla terör örgütünden kurtarılan köylerin sayısı 14 oldu.

Rasulayn şehir merkezi terörden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Fırat'ın doğusunda Rasulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.

"Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da"

Milli Savunma Bakanlığı komandoların terörden arındırılan Rasulayn'da oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yoğun top atışı yapıldı

Rasulayn'ın ele geçirilmesinin ardından obüsler yönünü Tel Abyad'a çevirdi. İlçede 3 yönden kuşatma sürdü.

Mehmetçik Akçakale'den terör hedeflerini bir bir vurdu. Yoğun top atışlarının gerçekleştirildiği bölgede dumanlar yükseldi.

Köşeye sıkışan terör örgütü gizlenmek için her yolu denedi.

SMO askerleri stratejik öneme sahip M4 karayoluna ulaştı

Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.

SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.

YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Sınır birliklerine takviye

Zor şartlara rağmen Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor.

Askeri birliklerin sınıra takviyesi de devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber