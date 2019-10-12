Hedef teröristler, hassasiyet siviller...Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı işte bu anlayışla yürütüyor.

Ancak Washington yönetimi yaptırım tehdidinde bulunuyor, Batı ise harekatın durdurulması için propaganda yapıyor. Operasyonun teröristlere değil Kürtlere yönelik olduğu algısı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa ki mücadele Kürtlerle değil, bölgedeki tüm terör örgütleriyle yürütülüyor.

ABD'nin işgalindeki Rakka ve Musul'da binlerce sivil hayatını kaybetti

Aslında Türkiye aleyhine yapılan bu kara propaganda ABD ve Avrupa'nın bir gerçeği. Bunun en net göstergesi ABD'nin işgal ettiği Rakka ve Musul. Rakka'da bin 600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil hayatını kaybetti. Sivil ölümleri raporlara yansıdı.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın, "Amerika'nın Rakka'da yapmış olduğu yıkımı bütün dünya gördü. Bu sadece Rakka'da değil Bağdat ve dünyanın başka şehirlerinde de aynı. Irak harekatında da aynısı gördük." dedi.

ABD operasyonlarında Suriye'de son 5 yılda 924'ü çocuk 3 bin 37 kişi öldü

Hatta sivil kayıplar dünyanın gündeminde o kadar çok yer aldı ki, Mart 2018'de itiraf edildi. Irak ve Suriye'deki bombardımanlarında bin 114 sivilin öldüğü açıklandı. Bağımsız kuruluşlar ise, can kayıplarının çok daha fazla olduğunu savundu. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın Eylül 2019 raporuna göre, sadece Suriye'de son 5 yılda 924'ü çocuk ve 656'sı kadın 3 bin 37 sivil yaşamını yitirdi.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın:

"Türk ordusu kadar sivilleri çocukları koruyan özellikle kadınlara karşı çok hassas olan dünyada başka bir şanlı ordu yoktur. Bütün çarpıştığımız insanlar Türk gibi düşman olsun lafını kullanmışlardır."

Sivil hassasiyeti Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda gözler önüne serildi

TSK'nın sivil hassasiyeti Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gözler önüne serildi. Ne siviller hayatını kaybetti, ne de şehirler harabeye döndü. Hatta terörden arındırılan bölgelerde yeni şehirler kuruldu. Cerablus, El Bab, Afrin yeniden inşa edildi. Evlerine geri dönenler şimdi buralarda normal ve huzurlu hayat sürüyor.

Kaynak: TRT Haber