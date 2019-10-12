Türkiye hem Suriye'de terör örgütleri ile mücadele ediyor hem de yıllardır savaştan zarar gören mültecileri ağırlıyor. Türkiye'nin çabaları Birleşmiş Milletler yetkililerinden de takdir topluyor.

Kilis'te mültecilere yapılan yardım noktalarını ziyaret eden Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Lowcock, "Türkiye çok uzun zamandır çok büyük cömertlik ve çok büyük insanlık göstererek yerlerinden edilmiş insanlara yardım ediyor. Türk halkına ve hükümetine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"Türkiye uluslararası anlaşmalara uyulacağı garantisini verdi"

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda uluslararası anlaşmalara uyacağı garantisini verdiğini söyleyen Lowcock, "Sivillerin ve alt yapının korunması için çağrıda bulunduk. Türkiye yönetimiyle iletişim halindeyiz. Türkiye açık şekilde uluslararası anlaşmalara uyulacağını belirtti." diye konuştu.

"İdlib'de büyük bir saldırı insani felakete yol açabilir"

BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye'nin İdlib’deki olası insani felaket için yaptığı uyarılara da dikkat çekti:

"Eğer İdlib’de büyük bir saldırı yaşanırsa 21’inci yüzyılın en büyük insani faciası yaşanabilir. Türkiye, İdlib konusunda Birleşmiş Milletler’e yaptığı yardımlarla örnek gösterilecek bir partner."

Lowcock Türkiye’nin desteği olmadan Birleşmiş Milletler yardımlarının İdlib'e ulaştırılamayacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber