Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılacak bölgelerden biri de Ayn el-Arab. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk ve kameraman Deniz Kahraman Ayn el Arab'daki son durumu görüntüledi.

Ayn el-Arab, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısında. Türkiye'nin terörden temizlemeyi hedeflediği güvenli bölgenin en batı noktasında. Kent 2014 yılında terör örgütü PYD/YPG ile DEAŞ arasındaki çatışmalarla hafızalara kazınmıştı. Bugünlerde ise tam bir ölüm sessizliği hakim.

Sınır hattında henüz bir hareketlilik yok. Tel Abyad ve Rasulayn'daki gibi sınır noktalarına kazılmış mevziler de göze çarpmıyor. Ancak meskun mahal çatışmalarına hazırlanan teröristlerin binaların içine tuzaklar hazırladığı tahmin ediliyor.

Suruç ile Ayn el-Arab'ı bir tren istasyonu ayırıyor. Tren istasyonundaki vagonların arasından karşıya bakıldığında yalnızca 200 metre mesafede örgütün sözde bayrağını görmek mümkün.

Kenti çevreleyen terör mevzilerine zaman zaman obüs atışları yapılıyor. Ayn el-Arab'ın Cerablus’a bakan kırsal kesimlerindeki tepelerde, özellikle de gece saatlerinde bombardıman sesleri duyuluyor

Cerablus'tan Ayn el-Arab'a uzanan alanda da gündüz saatlerinde sessizlik hakim.

Fırat Kalkanı bölgesinden Fırat'ın doğusuna bakan sıfır noktasının hemen karşısında teröristlerin kazdığı mevziler var.

Terör örgütünün konuşlu bulunduğu stratejik noktalardan biri de Seyyade Tepesi. Belirli aralıklarla tünel girişleri açılmış durumda. Burada da teröristler yaşam alanı kurmuş bulunuyor. Konum itibarıyla bu tepe Fırat Kalkanı bölgesine hakim durumda.

Gündüzleri olası bir hava operasyonuna karşı tünellere gizlenen teröristler, havanın kararmasıyla birlikte hattın diğer tarafına taciz atışları gerçekleştiriyor.

Fırat Kalkanı bölgesindeki huzuru bozmak isteyen teröristler zaman zaman Azez'i de hedef alıyor. Bugün öğle saatlerinde teröristler tarafından fırlatılan bir havan topu bir camiye isabet etti. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: TRT Haber