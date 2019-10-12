Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Operasyonu’nun ardından, bölgeyi işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK ve destekçileri, bölgede Hristiyanların hedef alındığı propagandasını yapmaya başladı.

Ancak şuana kadar hem bölgedeki Süryanilerden, hem de dünyadaki Süryanileri temsil eden kurumlardan yapılan açıklamalar terör örgütünün yalanını ortaya çıkardı.

"YPG kuzeydoğu Suriye'de gerginginliğin artmasının sorumlusu"

Daha önce yaptığı açıklamalarla terör örgütü YPG/PKK'ya cevap veren Irak Hristiyan Vakfı, dün gece de sosyal medya sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünü gerginliğinin artmasının sorumlusu olarak gösterdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Suriye Hristiyanların çoğunluğu Trump'ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararını destekliyor. Suriyeli Hristiyanlar, Trump'ın Suriye’de doğru, YPG'nin ise Suriye'nin kuzeydoğusundaki gerginliğin artmasından sorumlu olduğunu ilan ediyor”

"YPG Hristiyanları savaşa zorluyor"

Terör örgütünün propagandalarına karşı geçtiğimiz günlerde de açıklama yapan Irak Hristiyan Vakfı, terör örgütü YPG/PKK’nın Hristiyanlara baskı uyguladığını ve onları savaşa zorladığını duyurmuştu.

Süryani Askeri Meclisi, terör örgütünden ayrıldı

Öte yandan Suriye kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı SDF çatısı altında bulunan Süryani Askeri Meclisi de terör örgütünden ayrıldığını açıklamıştı.

Terör örgütünün Süryanileri, TSK ve SMO ile çatıştırmak üzere Resulayn’a sevk etmeye çalıştığı ve bunun üzerine Süryani Askeri Meclisi’nin ayrılma kararı aldığı aktarılmıştı.

Dünya Süryani Federasyonu: YPG/PKK Süryanileri kalkan olarak kullanıyor

İsveç’te faaliyet yürüten Dünya Süryani Federasyonu da terör örgütüne tepki gösterdi. Federasyonun televizyon kanalı Assyria TV’nin sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabında yer alan paylaşıma göre, terör örgütü YPG/PKK Suriye’de Süryanileri Türkiye’ye karşı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor.

Paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Suriye’den gelen ilk raporlara göre YPG, Nusaybin'i, Kamışlı'nın Süryani mahallesinden bombaladı. Bununla, Türklerin Süryanileri vurmasını ve dünyaya Hristiyan mağdurlar üzerinden propaganda yapmayı amaçladı. YPG, Süryanileri kalkan olarak kullanıyor."

Kaynak: TRT Haber