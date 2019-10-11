Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Operasyonu’nun ardından, bölgeyi işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK ve destekçileri, bölgede Hristiyanların hedef alındığı propagandasını yapmaya başladı.

Ancak şuana kadar hem bölgedeki Süryanilerden, hem de dünyadaki Süryanileri temsil eden kurumlardan yapılan açıklamalar terör örgütünün yalanını ortaya çıkardı.

Irak Hristiyan Vakfı: YPG Hristiyanları savaşa zorluyor

Terör örgütünün propagandalarına karşı son açıklama Irak Hristiyan Vakfı'ndan yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında yaşayan Hristiyanlar için bir açıklama yapan Irak Hristiyan Vakfı, sosyal medya istesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın Hristiyanlara baskı uyguladığını ve onları savaşa zorladığını savundu.

Süryani Askeri Meclisi, terör örgütünden ayrıldı

Suriye kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı SDF çatısı altında bulunan Süryani Askeri Meclisi de terör örgütünden ayrıldığını açıklamıştı.

Terör örgütünün Süryanileri, TSK ve SMO ile çatıştırmak üzere Resulayn’a sevk etmeye çalıştığı ve bunun üzerine Süryani Askeri Meclisi’nin ayrılma kararı aldığı aktarılmıştı.

Dünya Süryani Federasyonu: YPG/PKK Süryanileri kalkan olarak kullanıyor

İsveç’te faaliyet yürüten Dünya Süryani Federasyonu da terör örgütüne tepki gösterdi. Federasyonun televizyon kanalı Assyria TV’nin sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabında yer alan paylaşıma göre, terör örgütü YPG/PKK Suriye’de Süryanileri Türkiye’ye karşı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor.

Paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"Suriye’den gelen ilk raporlara göre YPG, Nusaybin'i, Kamışlı'nın Süryani mahallesinden bombaladı. Bununla, Türklerin Süryanileri vurmasını ve dünyaya Hristiyan mağdurlar üzerinden propaganda yapmayı amaçladı. YPG, Süryanileri kalkan olarak kullanıyor."

Kaynak: TRT Haber