Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, İngiliz Kanal 4 televizyonuna konuştu.

'Ulusal meşru müdafaa hakkımızı kullandık'

"Barış Pınarı Harekatı" hakkında açıklamalarda bulunan Aybet, harekatın, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı olduğunu vurguladı.

"Sınırlarımızdaki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak için müttefiklerimizle birlikte hareket etmeye niyetliydik. Ancak çabalarımız işe yaramadı. Bu yüzden 51. maddede belirtilen ulusal meşru müdafaa hakkımızı kullanarak sorunu kendi başımıza çözmek zorunda kaldık."

"Barış Pınarı Harekatı'nın iki hedefi var"

Bu operasyonla ulusal güvenliğin sağlanmaya çalışıldığını söyleyen Aybet, Barış Pınarı Harekatı'nın iki hedefi olduğunu şu sözlerle aktardı:

"İki hedefimiz var. İlki güvenli bölge oluşturmak. Burayı terörden temizlemek. Bu, YPG/PKK ile birlikte DEAŞ'ı da kapsıyor. İkincisi 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Mültecileri güvenli bölgeye yerleştirmek istiyoruz."

ABD ve Avrupa'nın tavrına eleştiri

ABD'nin tutumuna da değinen Aybet, ABD'nin askeri bürokrasisinin YPG ile bağlarını koparamadığını ifade etti.

"Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü silahlandırarak mücadele edilmez. ABD'nin önceki yönetiminde başlayan bu politikasının başarısız olması kaçınılmazdı."

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik tavrına ve açıklamalarına yönelik de konuşan Aybet, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere verdiği değerin görmezden gelindiğini, Avrupalıların terör örgütüne sempati beslediğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber