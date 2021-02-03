Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baraja düşen araçtaki diğer kişinin naaşına 8 gün sonra ulaşıldı
[Fotoğraf: AA ]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 8 gün önce bir aracın baraj göletine düşmesi sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanının cansız bedeni bulundu.
Çanakkale Ayvacık Baraj Göleti'nde, özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Çalışmalara katılan polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait iki kadavra köpeğinin tepki verdiği bölgeye yoğunlaştı.
Polis dalgıç ekiplerince otomobilin bulunduğu noktanın 30 metre açığında sudan çıkarılan Meracıoğlu'nun cansız bedeni, lastik botla kıyıya getirilerek ambulansa konuldu. Naaş, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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