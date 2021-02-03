Kırşehir'de temmuz ayından beri kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan kuş cenneti Seyfe Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 20'ye ulaştı.

187 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün suyla dolması ile birlikte göçmen kuşlar yeniden Seyfe Gölü'ne uğrayarak mola vermeye başladı.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, su seviyesindeki artışın umut verici olduğunu vurguladı:

"Geçen Temmuz ayından bu yana gölde bir damla bile su yoktu. Dolayısıyla kuşlarımız da yoktu. Geçen yıl bu zaman gölümüzde su ve kar oldukça fazlaydı. Bu sene çok az bir yağışımız oldu. Şu an gölümüzde belli miktarda su var. Flamingoları görme şansımız oldu. Göle gittiğimiz zaman flamingo, ördek, martı ve turna seslerini duymak bizi oldukça memnun ediyor."