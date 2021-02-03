Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hayvan figürlü tarihi objeler ve sikkeler bulundu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke ve 7'si hayvan figürlü çok sayıda obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda objeyi satmak için müşteri aradığını tespit etti.
Takibe alınan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 113 sikke, 7 hayvan figürü metal obje, 9 taş obje, 4 metal yüzük, 2 bakır çanak, 2 metal ok ucu, 2 toprak çanak ve dedektör ele geçirildi.
Eserler müzeye teslim edildi
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Ele geçirilen objeler, Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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