Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25-31 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 163 bin 580 boş makaron, 9 ton 478 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 3 bin 888 muhtelif elektronik eşya, 2 bin 561 paket sigara, 400 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 238 kilogram tütün, 333 puro ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 55 şüpheli ise gözaltına aldı.