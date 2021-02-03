Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 9 ton 478 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 9 ton 478 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25-31 Ocak'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 163 bin 580 boş makaron, 9 ton 478 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 3 bin 888 muhtelif elektronik eşya, 2 bin 561 paket sigara, 400 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 238 kilogram tütün, 333 puro ve 26 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda 55 şüpheli ise gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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