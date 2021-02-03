Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B'nin kullandığı tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpekleri "Belga ve Lili"'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada tırın dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Şoför gözaltına alındı

Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi.

Tır şoförü E.B. gözaltına alındı.