Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapıkule Sınır Kapısında 230 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kapıkule Sınır Kapısında bir tırın gizli bölmelerine saklanan 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B'nin kullandığı tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi.
Narkotik dedektör köpekleri "Belga ve Lili"'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada tırın dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Şoför gözaltına alındı
Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi.
Tır şoförü E.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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