Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selde mahsur kalan sürücülerin yardımına polis koştu
İzmir'de sağanak sebebiyle oluşan sel araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.
İzmir'de önceki gece başlayan sağanak su baskınlarına neden oldu.
Kuvvetli yağış trafik akışını olumsuz etkiledi. Yağmura yakalanan ve suyla dolan yollarda araçlar ilerleyemedi.
Sel nedeniyle trafik akışının durduğu Anadolu Caddesi'nde görevli trafikten sorumlu komiser Enez Al'ın, suya girerek vatandaşların yardıma koşması cep telefonlarıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.
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