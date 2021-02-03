Van'da ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kalkandelen Mahallesi'nde rahatsızlanan Aram Armanç Topgaç'ın yakınları, yol kapalı olduğu için bebeği hastaneye götüremeyince belediye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 9 aylık bebek, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Bebeği almaya giden ambulansın kar ve tipi nedeniyle ilerleyememesi üzerine bölgeye belediye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 3 saatlik yol çalışmasının ardından sağlık personeli mahalleye ulaştı.

İlk müdahalesi evde yapılan Topgaç, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​