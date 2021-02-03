Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rahatsızlanan bebeği belediye ve sağlık personeli hastaneye yetiştirdi
[Fotoğraf: AA]
Van'da yolu kardan kapanan köydeki 9 aylık bebeği hastaneye götüremeyen aile belediye ve sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından bebek hastaneye yetiştirildi.
Van'da ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kalkandelen Mahallesi'nde rahatsızlanan Aram Armanç Topgaç'ın yakınları, yol kapalı olduğu için bebeği hastaneye götüremeyince belediye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 9 aylık bebek, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.
Bebeği almaya giden ambulansın kar ve tipi nedeniyle ilerleyememesi üzerine bölgeye belediye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin 3 saatlik yol çalışmasının ardından sağlık personeli mahalleye ulaştı.
İlk müdahalesi evde yapılan Topgaç, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
Son Haberler
- 12:24
- 12:18
- 12:08
- 12:13
- 12:11
Sıradaki Haber
Pillerle oynayan Servet yatalak oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz