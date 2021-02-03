Eskişehir’de yurt genelinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla yol kenarlarına konulan tek taraflı maket polis aracı hem taşınabilir hem de üç boyutlu hale getirildi.

Maket araçta, 2 trafik polisi fotoğraflarının yanı sıra polis lambası ve 2 adet kamera ile güneş enerjisi paneli yer aldı.

Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutun, maketler sayesinde kaza oranlarında düşüşler yaşandığını söyledi.

Trafiğin yoğun olduğu yollarda belirli sürelerde sürücüler üzerinde caydırıcılık etkisi yaratması hedeflenen maket polis aracı, bir otomobilin birebir ölçülerinde hazırlandı.

Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından ortaya çıkan ilk üç boyutlu maket polis aracı, taşınabilir olması için yarı römork olarak tasarlandı.

Üretimi tamamlanan ilk üç boyutlu maket polis aracı, Eskişehir-Bursa kara yolunda ilk kez kullanıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir aracın arkasına takılarak taşınan maket, tepe lambaları yanar bir şekilde yol kenarında bekletildi.

Üç boyutlu maket polis araçlarının caydırıcılık özelliği olduğunu ifade eden sürücülerden Ayhan Dal da uzaktan maketin polis aracı olduğunu sandığını söyledi:

"Tek taraflı maketler yollarda artık ezberlendi. Bunların caydırıcılığının olduğunu düşünüyorum. Bu üç boyutlu maketi burada ilk kez gördüm. Diğer tek taraflı maketlerini yolda sürekli görüyorum. Caydırıcı olması açısından iyi fikir.”