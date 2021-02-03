Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen yağışların, Bitlis çevrelerinde yağmur, Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklıkların; Van’da 7, Muş’ta 2, Hakkâri ve Bitlis’te 6 derece olması beklenmektedir.

Çığ tehlikesine karşı uyardı

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmasından dolayı yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.