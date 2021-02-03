İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, kısıtlama getirilen 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.

Hamsi yasağının kısmen kalkmasının ardından tutulan ilk hamsiler Gürpınar Balık Hali'ne geldi.

Yaklaşık 1 ay süren yasağın ardından balıkçıların ilgisi de hamsiye oldu.

Balık Hali'nde satış yapan Serdar Can, “Hamsi irileşti, bayağı büyümüş. Bundan sonra daha bol ve bereketli olacak. Şu anda Kefken'e kadar olan kısım açıldı. İlk hamsilerimiz de geldi. Zaten Marmara'da, Çanakkale'de tutuluyordu. Şu anda halde boğazdan, Marmara'dan, Kefken'den var. Bundan sonra bol hamsi yiyeceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tamamen buraya endeksli. Çok gelirse tezgahlarda da ucuz olacak" dedi.

"Tezgahlarda fiyatı 35-40 lira olacak"

Balıkçı Yusuf Dursun, “Tazeleri yiyecek bugün İstanbullu. Tezgahlarda fiyatı 35-40 lira olacak. Buzhanelerde 20-25 lira arası değişecek. Yasak olmasına rağmen fiyatlar iyi. Karadeniz'den gelen hamsilerimiz iyi, irileşti. İstediğimiz boylara geldi" diye konuştu.

Balıkçıların büyük bir çoğunluğu ise hamsi avının tamamen yasaklandığına dair yanlış bir algı olduğunu, bu sebeple satışlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Balık satışı yapan Hüsnü Saka, “Yasak işe yaradı ama yasak sadece Karadeniz bölgesinde hamsiler ince olduğu için yapıldı. İnsanlar yasağı yanlış anladı. Hamsi tamamen yasak anladılar, hamsi yemediler. Bu durum satışlarımızı oldukça etkiledi. Vatandaş tezgaha gelip, 'Hamsi yasak değil mi?' diye soruyor. Dolayısıyla hamsi yemiyor. İnce çıkarsa yine yasak gelir ama şu an boyu kurtarıyor" ifadelerini kullandı.