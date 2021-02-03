Jandarma ekipleri, Karasu Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler adrese operasyon düzenledi. 77 kişiye ceza uygulandı.

Bu kişilere, 242 bin 550 lirası koronavirüs tedbirlerine uymamaktan ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten toplamda 345 bin 422 lira para ceza kesildi.

Operasyonda 10 Hint horozuna da el konuldu.