Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 06:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da horoz dövüşü baskını
Sakarya'nın Karasu ilçesinde horoz dövüştürülen bir adrese jandarma ekipleri baskın yaptı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 77 kişiye, 345 bin lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri, Karasu Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler adrese operasyon düzenledi. 77 kişiye ceza uygulandı.
Bu kişilere, 242 bin 550 lirası koronavirüs tedbirlerine uymamaktan ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten toplamda 345 bin 422 lira para ceza kesildi.
Operasyonda 10 Hint horozuna da el konuldu.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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