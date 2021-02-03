Şubat ayına rağmen adeta bahar havası yaşanıyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.