Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ergene Nehri'nin debisi 2 kat arttı: Alarm "turuncu"ya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hafta başında etkili olan yağışlar nedeniyle debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltildi.
Trakya'da hafta başında sağanak ve kar yağışları etkili oldu.
Yoğun yağış ve kar erimeleri sebebiyle nehrin debisinde artış görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayıldı, araziler sular altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Nehrin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı. Alarm durumu da "turuncu"ya yükseltildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı Sağanak
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