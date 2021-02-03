Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'da çözülme sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor. 2 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Bu yıl örgütten kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya ulaştı.
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensuplarının, 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya ulaştı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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