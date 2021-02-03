Adıyaman'da, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak vatandaşlara ulaşıyor.

75 yaş üstü vatandaşlara aşı yapmak için köy köy dolaşan sağlık ekipleri, Adıyaman merkeze bağlı Rezip köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Eskici'ye aşı yapmak için yola çıktı.

Kardan dolayı ilerleyemeyen aracı iterek kurtaran sağlık ekipleri, Eskici'ye aşısını yaparak, koronavirüsten korunmada maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemini anlattı.

Ekip aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını görmek için ekip 15 dakika bekledi.

Bekleme esnasında Mehmet Eskici, genç Doktor Zeynep Gizem Çelebi’ye 'evli' olup olmadığını sordu. Doktor Zeynep Gizem Çelebi, bekar olduğunu söyleyince, ikili arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

Mehmet Eskici'nin kadın doktorun bekar olduğunu öğrenince, "Maşallah, Allah sana hayırlı bir erkek nasip etsin" sözü gülüşmelere neden oldu.

"Sen benim sağlığım için bu karda bu kışta Adıyaman’dan geliyorsun"

Genç doktorun, "Evlenirsem düğünüme gelir misin?" şeklindeki sorusuna, Eskici, "Tabi gelirim, niye gelmeyeyim. Sen benim sağlığım için bu karda bu kışta Adıyaman’dan geliyorsun. Ben neden gelmeyeyim" diye cevap verdi.

"Kendi anne babamız gibi yaklaşıyoruz"

Sabah akşam demeden, dağ bayır demeden bütün köyleri gezerek, 75 yaş üstü bireyleri aşıladıklarını dile getiren Dr. Gizem Çelebi, şunları söyledi:

"Toplumumuzdan isteğimiz; bizler özveri ile çalışıyoruz, onlar da lütfen sosyal mesafeye uysunlar, maskelerini kullansınlar, hijyen kurallarına dikkat etsinler ve aşılarını olsunlar. Mehmet amcaya aşımızı yaptık, olası yan etkilere karşı 15 dakika kadar bekledik, şuana kadar yan etki gözlemlemedik. Bu yolda büyük zorluklar çekiyoruz tabii ki ama hepimiz gittiğimiz evlerdeki bireylere kendi anne babamız gibi yaklaşıyoruz. Bu yaşadığımız zorluklar çok önemli de olmuyor açıkçası. En önemlisi bir an önce salgının bitmesi ve olabildiğince toplumda en yüksek düzeyde aşılanmanın sağlanması."