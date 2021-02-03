Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde bugün sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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