Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

