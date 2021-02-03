Drone ile tespit edilen arızalar hızla çözülüyor
Bitlis'teki elektrik onarım ve bakım ekipleri arıza tespitlerinde drone kullanıyor. Tespit edilen arızalara ise paletli araçlar sayesinde kısa sürede müdahale ediliyor.
En ücra köşelerde zor şartlar altında çalışıyorlar, arızaları havadan tespit ediyorlar.
Bitlis'te görev yapan angölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, 3 metreyi aşan karda teknolojinin yardımıyla arızalara kısa sürede müdahale ediyor.
VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi, "Bitlis koşullarında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal bölgelerde yollarımız kapalı oluyor. Bu durumlarda arızalara müdahale edemiyoruz. Teknolojik alet olan drone ve paletli araçlarımızı kullanarak, arıza noktalarına müdahale edebiliyoruz" dedi.
Metrelerce uzunluktaki direğe tırmanıyorlar
Yollardan uzak bölgelerdeki arızalar drone yardımıyla tespit ediliyor. Daha sonra arıza onarım ve bakım ekipleri paletli araçlarla bölgeye hızla ulaşıyor.
Gerekli önlemleri aldıktan sonra metrelerce uzunluktaki direğe tırmanan teknisyenler arızaları büyük bir ustalıkla gideriyor.
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