En ücra köşelerde zor şartlar altında çalışıyorlar, arızaları havadan tespit ediyorlar.

Bitlis'te görev yapan angölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, 3 metreyi aşan karda teknolojinin yardımıyla arızalara kısa sürede müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi, "Bitlis koşullarında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal bölgelerde yollarımız kapalı oluyor. Bu durumlarda arızalara müdahale edemiyoruz. Teknolojik alet olan drone ve paletli araçlarımızı kullanarak, arıza noktalarına müdahale edebiliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Metrelerce uzunluktaki direğe tırmanıyorlar

Yollardan uzak bölgelerdeki arızalar drone yardımıyla tespit ediliyor. Daha sonra arıza onarım ve bakım ekipleri paletli araçlarla bölgeye hızla ulaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Gerekli önlemleri aldıktan sonra metrelerce uzunluktaki direğe tırmanan teknisyenler arızaları büyük bir ustalıkla gideriyor.

[Fotoğraf: AA]