  • 28 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.993
    EURO 6.958
  • BIST 100032.33
    ALTIN 228.209
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

15 ilde Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 şüpheli hakkında 15 ilde Balıkesir merkezli operasyon yaptı.

Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Uşak, Manisa, Kayseri, Van, Tokat, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Edirne'de 52 adrese yönelik çok sayıda ekip ve personelin iştirakiyle eş zamanlı operasyon yapıldı.

12 kişi Balıkesir'de, 9 şahıs diğer illerde yakalanırken, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: operasyon, fetö, bylock, balıkesir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER