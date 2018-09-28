Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 şüpheli hakkında 15 ilde Balıkesir merkezli operasyon yaptı.

Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Uşak, Manisa, Kayseri, Van, Tokat, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Edirne'de 52 adrese yönelik çok sayıda ekip ve personelin iştirakiyle eş zamanlı operasyon yapıldı.

12 kişi Balıkesir'de, 9 şahıs diğer illerde yakalanırken, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA