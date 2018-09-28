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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbulda terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün kırsal kadrosunda bulunan bazı kişilerin yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığını belirledi.

Gece saatlerinde il genelinde bulunan çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Öte yandan şüphelilerin, örgüt adına gençleri sokak eylemleri yapmaya zorlayan, araç yakma ve molotof atma gibi eylemleri yaptıran kişiler olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: istanbul terör operasyonu
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