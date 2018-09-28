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FETÖ'nün örgüt sorumlusu kadın yakalandı

FETÖ'ye bağlı Adana'daki kadın hakim ve savcılardan sorumlu olduğu gerekçesiyle Çanakkale'de saklandığı köy evinde yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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FETÖnün örgüt sorumlusu kadın yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönelik incelemeler kapsamında kentteki kadın hakim ve savcılardan sorumlu kişinin kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, zanlı Elif G.'nin Çanakkale'de babasına ait köy evinde kaldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına alarak Adana'ya getirdi.

Zanlı Elif G.'nin kocası Selim G.'nin ise yaklaşık 2 yıl önce FETÖ'nün Adana gizli yargı sorumlusu olduğu iddiasıyla Kütahya'da tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan, kadın zanlının eşine ait ByLock yüklü 3 telefon hattından birini kullandığı belirlendi.

Elif G., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: savcı, hakim, gizli sorumlu, fetö, Adana
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