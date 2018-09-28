Adana'da uyuşturucu hap imalathanesi ortaya çıkartıldı

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 5 günde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon düzenledikleri İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evin uyuşturucu hap imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi.

Adresteki aramalarda, 6 uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan çeşitli kimyasal ve kalıplar ele geçirildi. Evdeki bir kişi gözaltına alındı.

PTT Evleri, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerindeki 3 adreste yapılan aramalarda ise 127 kilo 358 gram esrar ve 3 kilo 274 gram sentetik uyuşturucu ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonları düzenleyen ekiplerle emniyet müdürlüğü binasında bir araya geldi.

Uyuşturucuyla mücadelenin en az terörle mücadele kadar önemli olduğunu dile getiren Yıldız, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

Ele geçirilen uyuşturucuları inceleyen Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarla satıcılar ile uyuşturucu çoğaltım merkezi ve çok sayıda esrar deposunu ortaya çıkarttığına dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) projesine de değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımız bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirebilir. İhbar bize ulaştığında en yakın ekibimizi olay yerine sevk ediyoruz. Vatandaşlarımızla beraber bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürürsek uyuşturucu tacirlerinin kökünü hep birlikte kazırız."

Kaynak: AA