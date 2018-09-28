MHP lideri Bahçeli "klasik otomobil" tutkusunu parmağında taşıyacak

Takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde zaman zaman kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı simgeleyen 9 yıldız bulunan bir yüzük tasarladı.

Gümüş ve bronz kullanılarak ve tamamen elde işlenerek hazırlanan yüzüğün yapımı, tasarım aşaması hariç iki hafta sürdü.

Özel tasarım yüzüğe MHP liderinin isim ve soy isminin baş harfleri "D" ve "B" de işlendi. Küçükdemirel, yüzüğü MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye takdim etti.

"Kenarlarına 9 ışığımızı yerleştireyim istedim"

Küçükdemirel, Bahçeli için tasarladığı yüzüğün hikayesini anlattı. Daha önce de MHP Genel Başkanına yüzük tasarladığını ve Bahçeli'nin bu yüzükleri çok beğendiğini söyleyen Küçükdemirel, bunun üzerine parti genel merkezine davet edildiğini aktardı.

Yapacağı ziyarette Bahçeli'ye bir hediye sunmak için bu yüzüğü tasarladığını belirten Küçükdemirel, "Daha önce Devlet Bey'e birkaç tane yüzük yaptım. Bunları il başkanları, milletvekilleri, MYK üyelerinden gelen siparişler üzerine hazırlamıştım. Bunlar kendisine ulaşınca Devlet Bey yüzükleri çok beğeniyor ve 'Davet edelim' diyor. Beni de öyle davet ediyor, özel olarak. Ben de davet edilince bir şey götürmek istedim" dedi.

Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunu bildiğini ve sunmak istediği hediyeyi bu çerçevede tasarladığını belirten Küçükdemirel, "Devlet Bey'in kullandığı Chrysler marka otomobilini yüzüğün üzerine yapayım, kenarlarına da 9 ışığımızı yerleştireyim istedim" diye konuştu.

"İyi ki yaptım, çok beğendi"

Küçükdemirel, yüzüğün tasarımı ve yapımı aşamasına ilişkin şunları söyledi:

"Bir hafta boyunca sadece 'Ne yapayım?' diye düşündüm. Daha önce Selçuklu kartallı, Türk motifleri bulunan yüzükler yaptık, 'Türkmen Beyi' yazdık. Değişik olmasını istedim. Çizginin dışına çıkmak istedim. Bir hafta düşündükten sonra başlaması bitmesi, yapımı iki hafta sürdü. Yaparken arabanın kısım kısım fotoğraflarını çektim. Yüzüğün kasası gümüş. Biraz formunu değiştirmek için de üzerine 9 yıldızı bronzdan yaptık. Bir kenarına 'D', diğer kenarına 'B' harfi yazılı. İyi ki yaptım, çok beğendi."

Kaynak: AA