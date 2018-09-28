Beton pompası kontrolden çıktı: 3 yaralı

Beykoz'da Kavacık’tan Elmalı istikametine giden Recep Özen idaresindeki beton pompası aracının yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşaldı.
Sürücünün durduramaması sonucu hızlanan araç, kavşakta duran kamyonete çarptı. Çarpma sonucu kamyonet 10 metre sürüklenirken, pompa aracı ise demir bariyerleri yıkarak yaklaşık 200 metre sonra durabildi.
Kaza sonucu kamyonetin şoförü Murat Türkay ağır yaralanırken, Osman Yılmaz ve beton pompası aracının sürücüsü Recep Özen hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA