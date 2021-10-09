Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu devam ediyor. ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.

Geçen hafta etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçıların yüzü, şiddetli rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden gülmeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 'Karadeniz’in incisi' hamsi takıldı.

Sinop'ta kilosu 25 liradan satılan hamsi, hem balıkçıları hem de müşterileri memnun etti.

[Fotoğraf: DHA]