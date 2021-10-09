Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkçılar kasa kasa hamsiyle döndü: İşte fiyatı...
[Fotoğraf: DHA]
Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde istavrit, palamut ve mezgitin ardından hamsi de tezgahlarda yer aldı. Sinop'ta kilosu 25 TL'den satılan 'Karadeniz’in incisi', hem balıkçıların hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor.
Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu devam ediyor. ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.
Geçen hafta etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçıların yüzü, şiddetli rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden gülmeye başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 'Karadeniz’in incisi' hamsi takıldı.
Sinop'ta kilosu 25 liradan satılan hamsi, hem balıkçıları hem de müşterileri memnun etti.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Balıkçılık Sinop
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