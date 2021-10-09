Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantısı belirlenen zanlı tutuklandı
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen, 7 Ekim'de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından 7 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının operasyonla gözaltına alındığı aktarılmıştı.
Etiketler: Mersin Terör Örgütü
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