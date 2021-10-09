Bursa'nın Mudanya ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan bina için belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı.

Gerekli güvenlik önlemleri alındı ve tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı.

Kepçe operatörü binaya değdiği anda, bina büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önledi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.