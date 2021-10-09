Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tek dokunuşla yıkıldı
Bursa'da kullanılmayan bir binanın yıkım işlemleri sırasında parçaları koptu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan bina için belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı.
Gerekli güvenlik önlemleri alındı ve tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı.
Kepçe operatörü binaya değdiği anda, bina büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önledi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa
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