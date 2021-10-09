Kars genelinde yağan kar ile birlikte hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Sarıkamış’ta gece termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken, 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları adeta kırağı tutarak dondu.

[Fotoğraf: İHA]

Sarıkamış’ta yağan kar ile birlikte etkili olan soğuk hava ve sis beraberinde kırağıyı getirdi.

Sarıkamış’ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde ise termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]