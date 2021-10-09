Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış buz kesti: Termometreler eksi 10'u gördü
[Fotoğraf: İHA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler beyaza büründü.
Kars genelinde yağan kar ile birlikte hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Sarıkamış’ta gece termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken, 3 bin 650 rakımda bulunan ormanlarda sarıçam ağaçları adeta kırağı tutarak dondu.
[Fotoğraf: İHA]
Sarıkamış’ta yağan kar ile birlikte etkili olan soğuk hava ve sis beraberinde kırağıyı getirdi.
Sarıkamış’ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde ise termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kars Sarıkamış Kar Yağışı Hava Sıcaklıkları
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