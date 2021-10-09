Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize’de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda; 47 bina yıkıldı, 41 araç ise kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: DHA]

239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL’lik hasar oluştu.

150 konutun güvenliği için istinat duvarlarının yapılacağı Rize’de hasar gören; 51 iş yeri, 16 depo, 8 çay alım yeri ve deposu için nakdi yardımlar yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Kent, 80 gündür aralıksız yağış alıyor"

Rize Valisi Çeber, 12 Temmuz’dan itibaren aralıksız 80 gündür kentin yağış aldığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yağış döneminde 14 ve 22 Temmuz’da büyük afetler yaşadık. 14 Temmuz afetinden sonra 3 gün içerisinde evine ulaşamayan, suyu olmayan, elektriği olmayan, iletişim sağlayamayan vatandaşımız kalmadı. Kapanan 436 köy yolundan 400’ünü ilk 1 hafta içinde açtık. Tüm kurumlarla istişare içinde afetin izlerini silmek için koordineli çalıştık. 50 milyon değerinde işimizin ihalesini yaparak birçoğunu tamamladık. Diğer ihalelerimiz de hazırlanıyor, kısa sürede gerçekleşecek.”

[Fotoğraf: DHA]