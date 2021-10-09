Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki bir kişi ile otobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Vaniköy Caddesi'nde, sabah saatlerinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi.
[Fotoğraf: DHA]
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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