Vaniköy Caddesi'nde, sabah saatlerinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.