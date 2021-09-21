Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balık bollaştı, fiyat yarı yarıya düştü
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında palamut azaldı, ancak hamsi bereketi yaşanıyor. Düzce'de tezgahlardaki hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü. Havaların soğumasıyla balığın bollaşması ve fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
Havaların soğumasıyla Batı Karadeniz'de balık tezgahlarına hamsi bereketi geldi.
Düzce Akçakoca'da da palamutun azlığı nedeniyle tezgahlarda oluşan boşluğu hamsi doldurdu.
[Fotoğraf: AA]
Hamsi fiyatı yarı yarıya düştü
Balıkçıların limana bol miktarda hamsiyle dönmesi fiyatları düşürdü.
Daha önceleri 35-40 liradan alıcı bulan hamsinin fiyatı 15-20 liraya kadar indi.
Balık tezgahlarında mezgit 15, barbun 30, istavrit 20 liradan satılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Havaların daha da soğumasıyla balığın bollaşması ve fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Balıkçılık
Sıradaki Haber
Samsun ve Ordu'ya sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz