Havaların soğumasıyla Batı Karadeniz'de balık tezgahlarına hamsi bereketi geldi.

Düzce Akçakoca'da da palamutun azlığı nedeniyle tezgahlarda oluşan boşluğu hamsi doldurdu.

[Fotoğraf: AA]

Hamsi fiyatı yarı yarıya düştü

Balıkçıların limana bol miktarda hamsiyle dönmesi fiyatları düşürdü.

Daha önceleri 35-40 liradan alıcı bulan hamsinin fiyatı 15-20 liraya kadar indi.

Balık tezgahlarında mezgit 15, barbun 30, istavrit 20 liradan satılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Havaların daha da soğumasıyla balığın bollaşması ve fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]